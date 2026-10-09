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Tendance automnale

Quel est l'origine du «pumpkin spice»?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 octobre 2026 17:58

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Quel est l'origine du «pumpkin spice»?
Êtes-vous un adepte des produits aux épices de citrouille? / Adobe Stock - fahrwasser

L'automne rime aussi avec les innombrables produits dérivés à saveur d'épices d'automne, aussi appelé «pumpkin spice». Mais, d'où vient cette saveur saisonnière?

Depuis maintenant 25 ans, ce mélange est un incontournable pour les cafés de grandes surfaces, notamment grâce à Starbucks, qui a popularisé cette saveur.

Toutefois, ce n'est pas la multinationale qui a inventé ce mélange d'épices, puisque les premières mentions «d'épices à la citrouille» dans un livre de recettes remontent à la fin des années 1700.

Écoutez Guillaume Mathieu, expert en bioalimentaire, démystifier le tout, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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