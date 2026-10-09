Exécuter publiquement un criminel

L'administration Trump a lancé le projet d'exécuter un condamné par peloton d'exécution militaire... en direct sur Internet.

L'utilisation du peloton d'exécution existe dans trois États, mais la diffusion publique sur le Web ferait entrer les États-Unis dans le cercle restreint de pays (comme l'Afghanistan ou la Corée du Nord) autorisant les exécutions publiques.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, vendredi midi à La commission.

Autres sujets abordés