Annonce de la mairesse et de la STM

Face aux défis d'infrastructure et à une hausse de 15 % des agressions signalées en 2025, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et les dirigeants de la STM ont présenté mardi un nouveau plan pour renforcer la sécurité dans le réseau de métro.

Parmi les annonces phares figurent la nomination de Martin Prud'homme à la tête de la sécurité, l'ajout de 52 constables spéciaux et des passages plus fréquents pour les trains.

Écoutez Any Guillemette, journaliste Cogeco Nouvelles, faire le point au micro de l'animateur Gino Chouinard.