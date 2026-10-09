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Là où l'araignée pond ses oeufs

Un roman sur de vraies expériences sur le cerveau réalisées à Montréal

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 octobre 2026 17:39

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Un roman sur de vraies expériences sur le cerveau réalisées à Montréal
Gino Chouinard / Cogeco Média

Le neurochirurgien et chercheur, Dr David Fortin, nous plonge dans une intrigue entourant le cerveau humain et des avancées scientifiques jamais révélées dans son livre Là où l'araignée pond ses oeufs.

Le livre s'inspire des expériences scientifiques et psychiatriques du programme MK Ultra, inspiré de la CIA aux États-Unis, qui se sont produites à l'Institut Allan de Montréal dans les années 50-60.

Écoutez le Dr David Fortin, neurochirurgien, chercheur et professeur à l’Université de Sherbrooke, en discuter, vendredi, au micro de Gino Chouinard. 

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