Le neurochirurgien et chercheur, Dr David Fortin, nous plonge dans une intrigue entourant le cerveau humain et des avancées scientifiques jamais révélées dans son livre Là où l'araignée pond ses oeufs.

Le livre s'inspire des expériences scientifiques et psychiatriques du programme MK Ultra, inspiré de la CIA aux États-Unis, qui se sont produites à l'Institut Allan de Montréal dans les années 50-60.

Écoutez le Dr David Fortin, neurochirurgien, chercheur et professeur à l’Université de Sherbrooke, en discuter, vendredi, au micro de Gino Chouinard.