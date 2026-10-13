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Chronique économique

Entreprises: les gains de productivité grâce à l'IA tardent à se concrétiser

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 octobre 2026 17:43

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Entreprises: les gains de productivité grâce à l'IA tardent à se concrétiser
Michèle Boisvert / Cogeco Média

Les promesses de gains de productivité ou de réduction de la masse salariale grâce à l'intelligence artificielle tardent à se concrétiser sur le terrain, souligne un récent article du New York Times.

Un vaste sondage de la Réserve fédérale d'Atlanta, la Banque d'Angleterre, l'Université de Stanford et l'Institut de technologie autonome de Mexico, mené auprès de 6 000 dirigeants d'entreprises, révèle que, selon 90 % des répondants, l'IA n'a pas entraîné d'augmentation de la productivité.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point mardi au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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