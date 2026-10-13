Sur les réseaux sociaux

Une importante vague de réactions secoue les réseaux sociaux à la suite de la diffusion du plus récent épisode de l'émission Tout le monde en parle.

Lors de l'entrevue consacrée au documentaire Faites du bruit pour Jésus, le créateur de contenu Jeremy-Noah Theriault, alias JNT, a qualifié l'homosexualité de «péché», provoquant l'incompréhension et l'indignation de nombreux internautes et personnalités du milieu culturel.

Écoutez la chroniqueuse aux réseaux sociaux, Mélia Goulet-Jacques, faire le point mardi au Québec maintenant.