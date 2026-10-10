Nouvel accord sur le diesel avec Poutine

Le président russe, Vladimir Poutine, et le président des États-Unis, Donald Trump, se sont entendus pour faire baisser le prix du diesel.

Cet accord survient alors que les élections de mi-mandat approchent en novembre, rappelle le chroniqueur Guillaume Lavoie.

Or, il estime que le Congrès pourrait ne pas être d'accord avec cette décision, qui entrave directement la guerre en Ukraine, laquelle se poursuit toujours.

Écoutez le chroniqueur de politique américaine, Guillaume Lavoie, expliquer la situation politique, samedi, en compagnie de l'animateur Denis Lévesque.