Décès de Jean-Luc Mongrain

Les hommages sont nombreux à la suite du décès de l'animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026.

Au micro de l'animatrice Catherine Brisson, le politicien Gérard Deltell et l'animateur Denis Lévesque soulignent les qualités de cette figure médiatique qu'ils ont côtoyée.

Écoutez l'intégralité de leurs témoignages lundi, à l'émission Le Québec maintenant.