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Décès de Jean-Luc Mongrain

«Il posait les questions que monsieur et madame tout le monde se posaient»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 octobre 2026 16:51

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Il posait les questions que monsieur et madame tout le monde se posaient»
Catherine Brisson / Cogeco Média

Les hommages sont nombreux à la suite du décès de l'animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026.

Au micro de l'animatrice Catherine Brisson, le politicien Gérard Deltell et l'animateur Denis Lévesque soulignent les qualités de cette figure médiatique qu'ils ont côtoyée.

Écoutez l'intégralité de leurs témoignages lundi, à l'émission Le Québec maintenant.

«Il posait les questions que monsieur et madame tout le monde se posaient. Il estimait que l'information devait servir les gens qui l'écoutaient et non pas les gens qui parlaient dans l'information. Et après ça, il donnait sa couleur, son impression, ses commentaires, comme lui seul avait le secret de le faire.»

Gérard Deltell

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