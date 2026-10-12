Décès de Jean-Luc Mongrain à 75 ans

L'animateur et journaliste bien connu du paysage médiatique québécois Jean-Luc Mongrain est décédé à l'âge de 75 ans, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026.

Le chroniqueur politique Jonathan Valois profite donc de son micro, à l'émission Le Québec maintenant pour discuter de ses grandes qualités d'intervieweur, dont sa capacité à empêcher les politiciens de répondre de manière évasive à ses questions.

Écoutez la chronique politique de Jonathan Valois, lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.