Décès de Jean-Luc Mongrain à 75 ans

L'animateur et journaliste bien connu du paysage médiatique québécois Jean-Luc Mongrain est décédé à l'âge de 75 ans, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026.
Le chroniqueur politique Jonathan Valois profite donc de son micro, à l'émission Le Québec maintenant pour discuter de ses grandes qualités d'intervieweur, dont sa capacité à empêcher les politiciens de répondre de manière évasive à ses questions.
Écoutez la chronique politique de Jonathan Valois, lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Le patinage de fantaisie, on ne pouvait pas. Il nous voyait venir et connaissait ces trucs-là. Les décisions qu'on prend, est-ce qu'elles ont un impact positif pour les gens? À partir du moment où on n'était pas capable de répondre réellement à ça, on avait un Jean-Luc Mongrain sur le dos. Il se faisait l'avocat de la classe moyenne, puis des gens de cette majorité silencieuse.»