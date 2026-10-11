Sa voiture était en panne

Une étudiante du cégep de Jonquière a reçu une amende de 4000 dollars pour avoir appelé le 911.

Elle a d'abord fait une panne sur l'autoroute et voyant que sa voiture faisait de la fumée, elle a contacté les services d'urgence.

Les pompiers sont arrivés sur place en premier, suivis des policiers.

Or, depuis 1989, les municipalités québécoises ont le droit de facturer certaines interventions de leur service d'incendie...

Écoutez l'animateur au 95,7 KYK Martin-Thomas Côté raconter la nouvelle au micro de l'animateur Denis Lévesque, dimanche.