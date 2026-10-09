L'émission Enquête de Radio-Canada fait état d'un réseau de prostitution et d'escortes à Montréal dans lequel se trouverait le chirurgien Mounir Bashour, surnommé le «docteur vampire» par d'anciennes victimes et travailleuses du sexe.

Le journaliste Romain Schué fait la lumière sur les révélations troublantes entourant ce chirurgien ayant pratiqué chez Lasik MD, suspendu dans la foulée de la diffusion du reportage.

Écoutez le journaliste de Radio-Canada, Romain Schué, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Lagacé le matin.