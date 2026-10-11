Signalements pour comportements dangereux

Les signalements de chiens dangereux ont augmenté depuis les dernières années et des propriétaires sont souvent aussi agressifs, voire plus que leur animal de compagnie.

La journaliste de La Presse, qui s'est penchée sur le sujet, explique que le niveau de sécurité et de confidentialité des interventions réalisées par les équipes d'enquête affectées à ce genre de comportement ressemblent à celles d'intervenants de la DPJ ou d'agents de police.

Écoutez la journaliste à La Presse, Caroline Touzin expliquer ce dossier au micro de l'animateur Denis Lévesque, dimanche.