Les Canadiens méritaient un meilleur sort

Si le Tricolore a perdu en raison de son indiscipline, il y a des signes annonciateurs de belles choses à venir lors de ce revers de 5-2 contre les Predators du Nashville.

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

«On méritait mieux que ça, a dit Martin St-Louis. À cinq contre cinq, c'est notre meilleur match de l'année. Il faut améliorer nos unités spéciales. C'est pas mal ça.»

Sur les pénalités des siens: «Il ne faut pas que tu donnes l'opportunité à l'arbitre».

Sur l'ensemble du match: «C'est décevant, parce qu'ils ne nous ont pas battus, ils ont juste gagné».