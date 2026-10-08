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Les Canadiens méritaient un meilleur sort

«Ils ne nous ont pas battus: ils ont juste gagné» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 8 octobre 2026 22:20

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Ils ne nous ont pas battus: ils ont juste gagné» -Martin St-Louis
Jacob Fowler et Noah Dobson constatent les dégâts. / PC/Graham Hughes

Si le Tricolore a perdu en raison de son indiscipline, il y a des signes annonciateurs de belles choses à venir lors de ce revers de 5-2 contre les Predators du Nashville.

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

«On méritait mieux que ça, a dit Martin St-Louis. À cinq contre cinq, c'est notre meilleur match de l'année. Il faut améliorer nos unités spéciales. C'est pas mal ça.»

Sur les pénalités des siens: «Il ne faut pas que tu donnes l'opportunité à l'arbitre».

Sur l'ensemble du match: «C'est décevant, parce qu'ils ne nous ont pas battus, ils ont juste gagné».

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