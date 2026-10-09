Les États-Unis de Donald Trump

La Maison-Blanche tente de redéfinir le vocabulaire entourant les nouvelles technologies.

En décrétant que le terme «intelligence artificielle» est désormais désuet et doit être remplacé par «superintelligence», l'administration américaine va jusqu'à considérer comme «ennemie» toute entité qui n'adopte pas cette nouvelle appellation.

En parallèle, le président américain qualifie Elon Musk de «trésor national» et de «nouveau Thomas Edison des temps modernes», lui décernant la Médaille nationale de la science.

Par ailleurs, la diffusion en direct sur Internet de l'exécution par fusillade d'un militaire américain fait jaser.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.