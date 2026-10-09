La compagnie Anthropic apporte des modifications majeures à ses conditions d'utilisation pour son outil d'intelligence artificielle, Claude.

À compter du 12 novembre, l'entreprise encadrera les comportements abusifs ou cruels répétés envers son robot conversationnel, ouvrant ainsi une réflexion inédite sur le «bien-être algorithmique» et la possibilité d'accorder une forme de conscience aux machines.

Parallèlement à ces mesures, Anthropic consolide ses règles visant à protéger le processus démocratique en interdisant la diffusion de fausses informations sur les candidats et les élections.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.