Les Predators l'emportent au Centre Bell

Malgré une performance solide et probablement leur meilleur match de la saison, les Canadiens de Montréal ont baissé pavillon 5-2 face aux Predators de Nashville, subissant ainsi un troisième revers consécutif.

L'équipe a montré de belles choses en contrôlant la rondelle durant de longues séquences en zone adverse et en devançant Nashville 34-20 au chapitre des tirs au but, mais l'indiscipline et la brillante performance du gardien Juuse Saros ont fait la différence.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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