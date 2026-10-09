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Les Predators l'emportent au Centre Bell

Malgré le revers: «Ça a probablement été le meilleur match des Canadiens»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 octobre 2026 06:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Malgré le revers: «Ça a probablement été le meilleur match des Canadiens»
Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Malgré une performance solide et probablement leur meilleur match de la saison, les Canadiens de Montréal ont baissé pavillon 5-2 face aux Predators de Nashville, subissant ainsi un troisième revers consécutif.

L'équipe a montré de belles choses en contrôlant la rondelle durant de longues séquences en zone adverse et en devançant Nashville 34-20 au chapitre des tirs au but, mais l'indiscipline et la brillante performance du gardien Juuse Saros ont fait la différence. 

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Avancement des travaux de rénovation du toit et de l'intérieur du Stade olympique de Montréal. 
  • Les Guardians de Cleveland forcent un match ultime contre les White Sox de Chicago dans les séries du baseball majeur. 
  • Victoire de Leïla Beaudoin qui conserve son titre intérimaire de la WBA chez les super-plumes. 
  • L'histoire inspirante de Mario Landreville, 81 ans, qui participera à sa 400e course lors du demi-marathon de Montréal.

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