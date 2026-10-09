Dans le cadre du marathon de Montréal

À l'occasion du demi-marathon Beneva de Montréal prévu ce dimanche, le coureur octogénaire Mario Landreville prendra le départ de la 400e course de sa carrière.

Ayant commencé la course à pied à l'âge de 42 ans pour lutter contre des problèmes d'asthme, il court aujourd'hui entre 50 et 60 kilomètres par semaine.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Lagacé le matin.

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