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Dans le cadre du marathon de Montréal

À 81 ans, Mario Landreville se prépare pour sa 400e course

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 octobre 2026 07:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
À 81 ans, Mario Landreville se prépare pour sa 400e course
Mario Landreville, 81 ans, participera à sa 400ᵉ course lors du Marathon Beneva de Montréal le 11 octobre. / AdobeStock/Farmer

À l'occasion du demi-marathon Beneva de Montréal prévu ce dimanche, le coureur octogénaire Mario Landreville prendra le départ de la 400e course de sa carrière. 

Ayant commencé la course à pied à l'âge de 42 ans pour lutter contre des problèmes d'asthme, il court aujourd'hui entre 50 et 60 kilomètres par semaine. 

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Lagacé le matin.

Autre sujet abordé;

  • Les Canadiens ont subi une troisième défaite consécutive en s'inclinant 5-2 contre les Predators de Nashville. 

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