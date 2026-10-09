Un caquiste chez les péquistes

Le ministre sortant de la Culture, Mathieu Lacombe, a été expulsé de la Coalition avenir Québec (CAQ).

La formation politique l'a dépouillé de son ministère après les révélations de La Presse selon lesquelles il s'était invité au rassemblement du Parti québécois (PQ) à l'Espace Saint-Denis le soir de la cuisante défaite électorale de son propre parti.

Alors que certains au sein de la CAQ y voient un manque d'éthique et une trahison, des rumeurs évoquent qu'il chercherait à se rapprocher du parti de Paul St-Pierre Plamondon.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point dans son tour d'horizon vendredi.