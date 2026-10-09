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Un caquiste chez les péquistes

Mathieu Lacombe et le PQ: «J'hésite entre sournois ou manque de jugement»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 octobre 2026 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Lacombe et le PQ: «J'hésite entre sournois ou manque de jugement»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le ministre sortant de la Culture, Mathieu Lacombe, a été expulsé de la Coalition avenir Québec (CAQ).

La formation politique l'a dépouillé de son ministère après les révélations de La Presse selon lesquelles il s'était invité au rassemblement du Parti québécois (PQ) à l'Espace Saint-Denis le soir de la cuisante défaite électorale de son propre parti. 

Alors que certains au sein de la CAQ y voient un manque d'éthique et une trahison, des rumeurs évoquent qu'il chercherait à se rapprocher du parti de Paul St-Pierre Plamondon.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point dans son tour d'horizon vendredi.

«Le soir de la défaite de ton parti [...] tu t'en vas célébrer avec le parti qui a gagné. [...] J'hésite entre sournois ou manque de jugement...» 

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • L'exécution à venir d'un soldat américain diffusée en direct sur les réseaux sociaux. 
  • Le retour possible de l'ancien ministre Ian Lafrenière pour reconstruire la CAQ. 
  • La PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, recadrée par le Conseil exécutif pour s'être immiscée dans le débat politique. 
  • L'augmentation alarmante des décès d'itinérants et des corps non réclamés à Montréal. 
  • L'attribution du prix Nobel de la paix à l'avocate sud-africaine Navanethem Pillay. 
  • Les tensions et mobilisations de lycéens en France couvertes par Carl Marchand.

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