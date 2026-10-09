Persona non grata à la CAQ

Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a été expulsé de la Coalition avenir Québec (CAQ) avec effet immédiat, perdant du même coup son ministère et sa voiture de fonction d'ici à ce que les députés du Parti québécois (PQ) soient assermentés.

La cause: son apparition controversée au rassemblement électoral du PQ le soir même de la défaite de sa propre formation politique.

Qualifié de manque de jugement flagrant par ses pairs, ce geste est perçu comme une véritable trahison par la direction de la CAQ et le cabinet de la première ministre.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Mathieu Boivin, vendredi, à Lagacé le matin.

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