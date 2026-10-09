Dans les bijouteries

Un vol est survenu à la Place Versailles, dans l'est de Montréal, s'ajoutant à une trentaine d'événements similaires recensés sur l'île dans les dernières semaines.

Le commandant Iad Hanna, chef de la section des enquêtes des projets de l'est au SPVM, explique que ce mode opératoire de type «grab and run» est orchestré par des criminels qui recrutent et exploitent des adolescents de 14 à 16 ans pour exécuter ces méfaits à leur place.

Écoutez le commandant et enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Iad Hanna, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Lagacé la matin.

Deux des cinq suspects impliqués dans le vol survenu à la Place Versailles ont été arrêtés par le SPVM.