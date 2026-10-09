Nouvelle série documentaire avec France Beaudoin

Dans le cadre de la nouvelle série documentaire Prescription musicale, diffusée sur les ondes d'Ici Explora, l'animatrice et productrice France Beaudoin explore l'impact profond de la musique sur le cerveau et le corps humain.

Qu'il s'agisse de réduire la douleur, d'apaiser le stress ou d'observer l'activité cérébrale de patients plongés dans le coma, la musique s'impose de plus en plus comme un outil thérapeutique soutenu par la science.

Écoutez France Beaudoin à ce sujet vendredi matin à l'émission de Patrick Lagacé.

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