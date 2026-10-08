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Mise à jour du toit du Stade olympique

«D'ici décembre, on va hisser le nouveau toit au sommet» -Jeremy Filosa

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2026 17:03

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

«D'ici décembre, on va hisser le nouveau toit au sommet» -Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

La rénévation du Stade olympique va bon train. Le journaliste Jeremy Filosa a pu le constater par lui-même, jeudi.

Écoutez Jeremy Filosa avec Jérémie Rainville et l'équipe du Québec maintenant faire la mise à jour des rénovations au Stade olympique.

Les sujets discutés

  • Le toit devrait être hissé au sommet du Stade olympique en décembre;
  • Le budget de 870 millions $ (550 millions $ déjà dépensés) est respecté;
  • Les rénovations intérieures, confirmées tardivement par la CAQ, entraîneront une réouverture complète du stade vers 2029 ou 2030;
  • Le stade rénové aura une capacité maximale de 63 000 spectateurs, surpassant le Rogers Centre, à Toronto.
  • Les négociations continuent avec le CF Montréal, tandis que la configuration ne permettra plus d’accueillir une équipe de baseball sur une base permanente.

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