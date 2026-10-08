Mise à jour du toit du Stade olympique

La rénévation du Stade olympique va bon train. Le journaliste Jeremy Filosa a pu le constater par lui-même, jeudi.
Écoutez Jeremy Filosa avec Jérémie Rainville et l'équipe du Québec maintenant faire la mise à jour des rénovations au Stade olympique.
Les sujets discutés
- Le toit devrait être hissé au sommet du Stade olympique en décembre;
- Le budget de 870 millions $ (550 millions $ déjà dépensés) est respecté;
- Les rénovations intérieures, confirmées tardivement par la CAQ, entraîneront une réouverture complète du stade vers 2029 ou 2030;
- Le stade rénové aura une capacité maximale de 63 000 spectateurs, surpassant le Rogers Centre, à Toronto.
- Les négociations continuent avec le CF Montréal, tandis que la configuration ne permettra plus d’accueillir une équipe de baseball sur une base permanente.