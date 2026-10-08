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Tensions politiques et grands enjeux

Guerre de mots à Québec et interventions fédérales sous la loupe

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Entendu dans

La commission

le 8 octobre 2026 13:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Guerre de mots à Québec et interventions fédérales sous la loupe
Le choc des idées / Cogeco Média

Lors Des humeurs de la commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent plusieurs sujets d'actualité politique ayant marqué la journée. 

La discussion s'ouvre sur la réaction de Mark Carney aux propos d'Elon Musk, qui s'était prononcé publiquement en faveur de l'indépendance du Québec et de la séparation de certaines provinces de l'Ouest.

Le premier ministre canadien y a répondu avec prudence, réaffirmant que l'avenir du pays appartient aux Canadiens et mettant l'accent sur la justice sociale et le renforcement du Québec au sein de la fédération. 

Les échanges se portent ensuite sur la tension vive entre le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, et le maire de Québec, Bruno Marchand. 

Écoutez les humeurs de La commission, jeudi midi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi. 

Autres sujets abordés

  • L'annonce récente d'Ottawa concernant un programme national de subvention pour les thermopompes et la rénovation résidentielle, ainsi que sur des investissements militaires majeurs en Alberta;
  • Une vulgarisation politique destinée aux auditeurs, visant à définir les notions de gauche, de droite et de centre à travers le positionnement des différents partis québécois.

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