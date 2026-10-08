Jacob Fowler rappelé

Le gardien des Canadiens de Montréal, Samuel Montembeault, s'est blessé lors d'un déplacement à l'entraînement.
Le Tricolore a rappelé en urgence le gardien Jacob Fowler de la Ligue américaine, ce qui laisse présager une absence prolongée pour Montembeault, alors que l'équipe s'apprête à affronter les Predators de Nashville.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés:
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