Le REM a encore été en panne, jeudi matin. La foudre aurait été à blâmer pour les longs retards des usagés.

Les commissaires en profitent pour partager leur analyse du système: critiquant la gestion des incidents et comparant le REM de Montréal à des systèmes similaires à Vancouver et Copenhague, soulignant aussi des problèmes d’adaptation au climat québécois, de conception (caténaires, absence de paratonnerre), et de communication avec la clientèle.

Écoutez la discussion d'ouverture de La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi midi.