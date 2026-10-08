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Des trucs pour voyager moins cher

Prix des voyages par rapport à l'an passé: «Entre 15 et 20 % d'augmentation»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 8 octobre 2026 14:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Prix des voyages par rapport à l'an passé: «Entre 15 et 20 % d'augmentation»
Éric Boissonneault recommande d'éviter les périodes comme la relâche ou encore le Jour de l'An pour voyager moins cher. / La Presse Canadienne / AP Photo / Andreea Alexandru)

Les voyageurs et voyageuses ont raison de croire que le prix des voyages a augmenté de 2025 à 2026 puisque ça a bel et bien été le cas.

Éric Boissonneault de l'Agence de voyage Performa estime cette hausse entre 15 et 20 % et l'attribue à l'augmentation du coût du Kérosène et au taux de change canadien peu élevé par rapport à de nombreux pays dans le monde.

Les voyages dans le sud sont notamment concernés étant donné qu'il n'est plus possible de voyager à Cuba, créant donc une pression sur les autres destinations à proximité et donc une hausse des prix.

Écoutez Éric Boissonneault, président de l’Agence de voyage Performa, donner ses conseils voyages à La commission, jeudi.

«Dès que vous savez votre date, si vous savez que vous avez pris votre semaine de vacances même, parlons pour l'été prochain [...] bien, ça donne rien d'attendre si le prix est bon.»

Écoutez Éric Boissonneault

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