Des trucs pour voyager moins cher

Les voyageurs et voyageuses ont raison de croire que le prix des voyages a augmenté de 2025 à 2026 puisque ça a bel et bien été le cas.

Éric Boissonneault de l'Agence de voyage Performa estime cette hausse entre 15 et 20 % et l'attribue à l'augmentation du coût du Kérosène et au taux de change canadien peu élevé par rapport à de nombreux pays dans le monde.

Les voyages dans le sud sont notamment concernés étant donné qu'il n'est plus possible de voyager à Cuba, créant donc une pression sur les autres destinations à proximité et donc une hausse des prix.

Écoutez Éric Boissonneault, président de l’Agence de voyage Performa, donner ses conseils voyages à La commission, jeudi.