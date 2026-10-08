 Aller au contenu
Qui sera le prochain chef?

Après la défaite, la CAQ s'organise pour préparer sa relance

par 98.5

0:00
10:28

Entendu dans

La commission

le 8 octobre 2026 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Après la défaite, la CAQ s'organise pour préparer sa relance
Christine Fréchette, cheffe de la Coalition Avenir Québec, quitte une conférence de presse post-électorale au bureau du premier ministre, à Québec, le mardi 6 octobre 2026. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Après avoir été éradiquée de l'Assemblée nationale lundi soir sans aucun député élu, la CAQ s'est rapidement mise en mode action, malgré le choc, la déception et les répercussions humaines difficiles — incluant le licenciement d'une dizaine d'employés...

Invitée à La commission, Brigitte Legault, directrice générale et organisatrice en chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), a dressé un bilan des suites de la défaite électorale du parti. 

Mme Legault a confirmé que le conseil d'administration se réunira le 17 octobre afin de désigner une personne à la chefferie par intérim.

Cette dernière aura pour mandat d'assurer la présence du parti sur le terrain, de coordonner la relance militante et de préparer le calendrier de la future course à la chefferie, dans la perspective d'une élection qui pourrait survenir d'ici 18 à 24 mois.

Écoutez-la décrire le processus, jeudi midi à La commission

Sans député à l'Assemblée nationale, la CAQ s'appuie sur un bassin d'un peu plus de 20 500 membres et sur l'engagement de plusieurs militants et anciens collaborateurs désireux de participer à la reconstruction du parti.

«Je pense que c'est là que réside la force de pouvoir mettre tout ça ensemble puis de présenter un nouveau visage, puis de vraiment faire du travail en profondeur.»

Brigitte Legault

Vous aimerez aussi

Soirée électorale de la CAQ à Sept-Îles: «C'était humiliant!» -Emy-Jane Déry
Lagacé le matin
Soirée électorale de la CAQ à Sept-Îles: «C'était humiliant!» -Emy-Jane Déry
0:00
5:15
«Le recours de Me David donne déjà de l'oxygène à Paul St-Pierre Plamondon»
Le Québec maintenant
«Le recours de Me David donne déjà de l'oxygène à Paul St-Pierre Plamondon»
0:00
7:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les chiropraticiens veulent «prêter main forte au réseau de la santé»
Rattrapage
En renforçant la première ligne
Les chiropraticiens veulent «prêter main forte au réseau de la santé»
«La violence envers les élus... là je commence à être tanné» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Les Québécois sont-ils encore gentils?
«La violence envers les élus... là je commence à être tanné» -Luc Ferrandez
L'immobilier bientôt propice aux Montréalais? «Les chiffres tendent vers ça»
Rattrapage
Les maisons pourraient devenir plus accessibles
L'immobilier bientôt propice aux Montréalais? «Les chiffres tendent vers ça»
Clic Santé dément faire la promotion de la médecine privée
Rattrapage
Prise de rendez-vous médical
Clic Santé dément faire la promotion de la médecine privée
Guerre de mots à Québec et interventions fédérales sous la loupe
Rattrapage
Tensions politiques et grands enjeux
Guerre de mots à Québec et interventions fédérales sous la loupe
Blessure à l'aine pour Montembeault: une occasion en or pour Fowler
Rattrapage
Prédateurs contre le CH au Centre Bell jeudi soir
Blessure à l'aine pour Montembeault: une occasion en or pour Fowler
Scrutin mixte compensatoire: la réponse aux distorsions électorales?
Rattrapage
Une question de volonté gouvernementale
Scrutin mixte compensatoire: la réponse aux distorsions électorales?
Thermopompes: un doublon fédéral-provincial qui suscite la confusion
Rattrapage
Un chevauchement inutile?
Thermopompes: un doublon fédéral-provincial qui suscite la confusion
Encore des pannes au REM, que faire?
Rattrapage
Discussion d'ouverture de La commission
Encore des pannes au REM, que faire?
351 M$ en pertes: l'explosion de la fraude au Canada
Rattrapage
Cybersécurité
351 M$ en pertes: l'explosion de la fraude au Canada
Découverte de dépotoirs illégaux: «Le civisme, ce n'est pas notre force»
Rattrapage
Les Québécois manquent-ils de classe?
Découverte de dépotoirs illégaux: «Le civisme, ce n'est pas notre force»
Devenue un «meme» malgré elle, la députée Nada Boumeftah réagit
Rattrapage
Députée de Maurice-Richard
Devenue un «meme» malgré elle, la députée Nada Boumeftah réagit
«Nos jeunes vont de moins en moins bien et le système n'en tient pas compte»
Rattrapage
Manifestations des lycéens en France
«Nos jeunes vont de moins en moins bien et le système n'en tient pas compte»
Luc sur les déclarations de Trump: «On est dans le domaine de la folie»
Rattrapage
Donald Trump déshumanise ses adversaires
Luc sur les déclarations de Trump: «On est dans le domaine de la folie»