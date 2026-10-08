Qui sera le prochain chef?

Après avoir été éradiquée de l'Assemblée nationale lundi soir sans aucun député élu, la CAQ s'est rapidement mise en mode action, malgré le choc, la déception et les répercussions humaines difficiles — incluant le licenciement d'une dizaine d'employés...

Invitée à La commission, Brigitte Legault, directrice générale et organisatrice en chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), a dressé un bilan des suites de la défaite électorale du parti.

Mme Legault a confirmé que le conseil d'administration se réunira le 17 octobre afin de désigner une personne à la chefferie par intérim.

Cette dernière aura pour mandat d'assurer la présence du parti sur le terrain, de coordonner la relance militante et de préparer le calendrier de la future course à la chefferie, dans la perspective d'une élection qui pourrait survenir d'ici 18 à 24 mois.

Écoutez-la décrire le processus, jeudi midi à La commission.

Sans député à l'Assemblée nationale, la CAQ s'appuie sur un bassin d'un peu plus de 20 500 membres et sur l'engagement de plusieurs militants et anciens collaborateurs désireux de participer à la reconstruction du parti.