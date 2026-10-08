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En renforçant la première ligne

Les chiropraticiens veulent «prêter main forte au réseau de la santé»

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Entendu dans

La commission

le 8 octobre 2026 14:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les chiropraticiens veulent «prêter main forte au réseau de la santé»
La chiropratique est-elle la solution à certains problèmes de santé? / Adobe Stock / chinnarach

Les chiropraticiens ont levé la main pour renforcer la première ligne dans le réseau de la santé. Bonne ou mauvaise idée?

Selon le Dr Guillaume Corbin, le ministère de la Santé et des Services sociaux et Santé Québec doivent adopter l'approche du «bon professionnel au bon moment» pour contribuer au réseau de la santé.

Les chiropraticiens pourraient donc traiter tout ce qui est en lien avec le système neuromusculosquelettique.

M. Corbin répond également aux craintes de patients concernant la scientificité de la chiropratique et les soins prodigués.

Écoutez Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l’Association chiropratique du Québec, plaider en ce sens, jeudi après-midi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.

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