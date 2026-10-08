Les Québécois sont-ils encore gentils?

Quel est l'impact de la virtualisation et de l'intelligence artificielle sur la langue française et sur le climat social?

Le commissaire aux langues officielles indique que l'IA tend à imposer la langue anglaise ou des formulations anglicisées, citant en exemple des traductions automatisées approximatives sur des sites gouvernementaux canadiens.

Devant la dégradation du climat social et la hausse de l'agressivité en ligne, Luc Ferrandez exprime son inquiétude face aux insultes gratuites reçues par les figures publiques et les personnalités sur les réseaux sociaux, rappelant les démissions d'élus locaux et le harcèlement ciblant des artistes.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez, jeudi à La commission avec Nathalie Normandeau.