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Prédateurs contre le CH au Centre Bell jeudi soir

Blessure à l'aine pour Montembeault: une occasion en or pour Fowler

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Entendu dans

La commission

le 8 octobre 2026 13:00

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
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Blessure à l'aine pour Montembeault: une occasion en or pour Fowler
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal affrontent les Predators de Nashville, jeudi soir au Centre Bell.

L'actualité du Tricolore est marquée par la blessure du gardien Samuel Montembeault, survenue lors de l'entraînement.

Souffrant possiblement d'une blessure à l'aine — un ennui de santé qui l'avait déjà tenu à l'écart par le passé —, il doit subir de nouvelles évaluations médicales. 

Le jeune gardien Jacob Fowler a été rappelé du Rocket de Laval pour obtenir le départ face aux Predators de Nashville.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, brosser le portrait de l'équipe, jeudi midi à La commission.

Il souligne que cette opportunité permet à Fowler de faire ses preuves, alors que la brigade défensive du Canadien continue d'accorder plusieurs chances de marquer.

De leur côté, les Predators représentent une menace dynamique, menée notamment par la présence de trois joueurs québécois motivés de jouer à Montréal.

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