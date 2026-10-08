Les maisons pourraient devenir plus accessibles

Les propriétés pourraient bientôt être à l'avantage des acheteurs dans le Grand Montréal, comme le rapporte La Presse, jeudi.

La courtière Mélanie Bergeron observe elle aussi cette tendance qui se dessine, alors qu'il pourrait bientôt y avoir plus de propriétés sur le marché, donc plus d'offre que de demande.

Elle demeure toutefois prudente dans son analyse, expliquant que la montée des prix des matériaux de construction pourrait tout de même affecter le prix des condos et des maisons.

Écoutez Mélanie Bergeron, courtière immobilière résidentiel et commercial, et autrice du livre Oui, j’achète! Mais comment?, expliquer le tout, jeudi, à La commission.