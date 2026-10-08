Un chevauchement inutile?

Le premier ministre Mark Carney a annoncé à Sherbrooke un nouveau programme fédéral visant à subventionner l'installation de thermopompes et la rénovation énergétique de logements à travers le pays.

Invité à réagir à La commission, l'expert en énergie Yvan Cliche s'est dit étonné par cette initiative.

Étant donné qu'Hydro-Québec propose déjà un programme de subventions très avantageux pour les thermopompes, il craint un manque de coordination entre le fédéral et le provincial, ce qui risque de créer une grande confusion administrative pour les citoyens.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, expliquer le tout, jeudi midi à La commission.