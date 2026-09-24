36 milliards de taxes en moins aux entreprises

Mark Carney est-il l’homme politique le plus radical que le Canada ait connu depuis longtemps?

C'est l'avis de Luc Ferrandez, qui dénonce notamment que le premier ministre du Canada ait coupé 36 milliards de dollars en taxes aux entreprises canadiennes.

Il estime que cette somme pourrait régler l'entièreté de la crise de l'itinérance. Il est aussi très critique de la loi C-39 permettant la suppression des évaluations environnementales pour réaliser des projets d'intérêt national.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, jeudi, à l'émission Lagacé le matin.