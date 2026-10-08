L'humoriste et comédien Pier-Luc Funk prend sa retraite de la Ligue nationale d'improvisation (LNI). Ce moment marquant de sa carrière fait l'objet d'une série documentaire intitulée La dernière saison, disponible sur ICI TOU.TV EXTRA.

Après plus de dix ans à fouler la patinoire d'improvisation et avoir remporté 19 trophées individuels, l'homme de 32 ans s'ouvre sur l'anxiété de performance et la pression constante qui l'ont poussé à tourner la page.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel faire le point sur cette fin de parcours, jeudi, à Lagacé le matin.