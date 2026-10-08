Le milliardaire souhaite l'éclosion du Canada

Elon Musk a fait réagir en se prononçant sur l'indépendance du Québec. Le milliardaire a affirmé que le Québec devrait se séparer, ajoutant que l'Alberta et la Saskatchewan devraient en faire autant.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

Cette prise de position s'inscrit, selon lui, surtout dans une volonté de déstabiliser les sociétés occidentales.

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