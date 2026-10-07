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Écoles bloquées et affrontements

Manifs en France: «Il y a beaucoup de monde qui veut sauter dans ce train-là»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2026 10:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Manifs en France: «Il y a beaucoup de monde qui veut sauter dans ce train-là»
Les manifestations étudiantes et lycéennes contre les conditions d'instruction se poursuivent, notamment dans le quartier Saint-Germain-des-Prés et près du Louvre / (AP Photo/Thibault Camus)

Une mobilisation des lycéens perturbe plusieurs établissements en France.

Alors que les manifestations de la journée se dissipent peu à peu, la tension reste vive entre les jeunes et les forces de l'ordre, accusées par des élus de La France insoumise de bloquer les sorties et d'enflammer les esprits.

Entre cas de violences policières et incidents graves visant le personnel scolaire, la colère ne faiblit pas.

Écoutez le reporter sur le terrain Carl Marchand fait le point, en direct des abords du Louvre à Paris.

PHOTOS | Les lycéens prennent d'assaut la rue en France

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

«C'est vraiment pas la même culture de manifestation que chez nous. On dirait vraiment qu'un coup qu'il y en a un qui part, les autres veulent le suivre assez rapidement.»

Carl Marchand

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