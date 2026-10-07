Écoles bloquées et affrontements

Une mobilisation des lycéens perturbe plusieurs établissements en France.

Alors que les manifestations de la journée se dissipent peu à peu, la tension reste vive entre les jeunes et les forces de l'ordre, accusées par des élus de La France insoumise de bloquer les sorties et d'enflammer les esprits.

Entre cas de violences policières et incidents graves visant le personnel scolaire, la colère ne faiblit pas.

Écoutez le reporter sur le terrain Carl Marchand fait le point, en direct des abords du Louvre à Paris.