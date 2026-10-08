À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la crise de l'itinérance à la suite du décès tragique de deux personnes sans-abri à Longueuil et à Montréal-Nord, relançant le débat sur l'urgence d'agir.
L'animateur remet notamment en question la démarche de la Ville de Montréal, qui tente de faire fermer devant les tribunaux une maison de chambres clandestine dans l'Est de la ville.
Il s'interroge sur la pertinence d'une telle mesure, alors que l'établissement offre un toit à des dizaines de personnes vulnérables qui risquent autrement de se retrouver à la rue.
«Qu'est-ce qu'on fait pour sortir les gens de la rue à très brève échéance? [...] Changer le zonage, faites-le rapidement. [...] Fermer cette maison-là, sincèrement, ça sert qui?»
Autres sujets traités:
- Le recours collectif autorisé contre le Nordik Spa-Village de Chelsea concernant des allégations d'agressions sexuelles impliquant environ 150 femmes et plusieurs massothérapeutes;
- La condamnation d'un enseignant pour exploitation sexuelle envers une élève mineure;
- L'agression à caractère politique visant une candidate démocrate aux États-Unis.