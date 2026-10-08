À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la crise de l'itinérance à la suite du décès tragique de deux personnes sans-abri à Longueuil et à Montréal-Nord, relançant le débat sur l'urgence d'agir.

L'animateur remet notamment en question la démarche de la Ville de Montréal, qui tente de faire fermer devant les tribunaux une maison de chambres clandestine dans l'Est de la ville.

Il s'interroge sur la pertinence d'une telle mesure, alors que l'établissement offre un toit à des dizaines de personnes vulnérables qui risquent autrement de se retrouver à la rue.