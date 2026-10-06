Deux découvertes musicales

Deux albums coutry «festifs» sont à découvrir...

D'abord, l'américaine Miranda Lambert propose Crisco, son 11ᵉ album combinant sonorités country et pulsions disco des années 70, pour un résultat plus léger et joyeux.

Puis, du côté québécois, Jérôme Couture effectue un virage majeur sous le nom de scène Jake Kutcher.

Après une remise en question durant la pandémie, l'ex-participant de La Voix lance un projet New Country anglophone parfaitement adapté à sa voix.

Écoutez Catherine Beauchamp présenter le tout, lors de sa chronique culturelle, mardi au Québec maintenant.