La CAQ tentera de se reconstruire

Au lendemain d'une défaite électorale marquant la fin du gouvernement de la CAQ, Christine Fréchette a annoncé sa démission.

Prenant acte des résultats, la première ministre sortante a confirmé qu'elle assurerait l'intérim à la tête de l'État jusqu'à l'assermentation du futur premier ministre. Elle réaffirme néanmoins sa foi envers la pertinence de la «troisième voie» incarnée par son parti.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau revenir sur le discours de Christine Fréchette, mardi, au micro de Gino Chouinard.

Après une longue conférence de presse du chef du Parti québécois et premier ministre désigné, Paul St-Pierre Plamondon, est déjà à l'œuvre. Il a annoncé une série de mesures prioritaires, incluant la tenue d'un sommet national sur l'itinérance, une mise à jour économique cet automne et le gel des salaires des députés, des ministres et des hauts fonctionnaires.