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Bilan de la campagne

«Sans l'handicap référendaire, je suis convaincu que le PQ l'emporterait à 40 %»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 3 octobre 2026 10:54

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
«Sans l'handicap référendaire, je suis convaincu que le PQ l'emporterait à 40 %»
Christian Dufour / Cogeco Média

À quelques jours du scrutin, l'analyste politique Christian Dufour profite de son micro pour brosser le portrait de la campagne électorale, et partager ses impressions sur le sujet.

Il souligne notamment la question d'un projet de référendum, qui, à son avis, bloque les intentions de vote du Parti québécois autour de 30 %.

Écoutez Christian Dufour faire le point sur la fin de la campagne électorale, samedi mardi, au micro de l'animateur Denis Lévesque. 

«Le PQ est bloqué à 30 %, ce qui va lui permettre de prendre le pouvoir. Mais c'est quand même très peu pour prendre le pouvoir, surtout de façon majoritaire. S'il n'y avait pas en fait le handicap référendaire, je suis convaincu que le PQ l'emporterait à 40 %.»

Christian Dufour

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