Bilan de la campagne

À quelques jours du scrutin, l'analyste politique Christian Dufour profite de son micro pour brosser le portrait de la campagne électorale, et partager ses impressions sur le sujet.

Il souligne notamment la question d'un projet de référendum, qui, à son avis, bloque les intentions de vote du Parti québécois autour de 30 %.

Écoutez Christian Dufour faire le point sur la fin de la campagne électorale, samedi mardi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.