Le hockey des Canadiens

Même après 21 saisons dans la Ligue nationale, Sidney Crosby demeure fidèle à ses habitudes et son équipement. Le capitaine des Penguins de Pittsburgh possèdent toujours les épaulettes qu'il utilisait avec l'Océanic de Rimouski...en 2003.

En plus des épaulettes, le #87 joue avec les mêmes modèles de gants et de patins, qui sont fait sur mesure en se basant sur les modèles originels qu'il utilisait en début de carrière.

Francis St-Pierre, l'adjoint au gérant de l'équipement chez les Canadiens, est celui qui s'occupe de rafistoler les vieilels épaulettes de Crosby. Un lien privilégié qu'il a entretenu au fil des années avec le futur membre du Temple de la renommée.

Écoutez le premier entracte du match Canadiens-Penguins, samedi, avec Martin et Dany.