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Gouvernement péquiste minoritaire

«Avoir le pouvoir, mais pas la majorité, ça va nous amener un bel équilibre»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 6 octobre 2026 10:37

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
«Avoir le pouvoir, mais pas la majorité, ça va nous amener un bel équilibre»
Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Au lendemain de la soirée électorale, le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon forme un gouvernement minoritaire avec 59 sièges, se retrouvant à seulement cinq sièges d'une majorité. 

L'expert politique Jonathan Trudeau souligne que la formule du gouvernement minoritaire est accueillie par plusieurs comme le meilleur scénario, puisqu'elle obligera le nouveau gouvernement à collaborer avec les trois formations d'opposition pour faire adopter ses projets. 

Écoutez l'analyste politique Jonathan Trudeau, à ce sujet, mardi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.

L'absence complète de députés péquistes élus dans la région de la Capitale-Nationale pose toutefois un défi majeur pour la représentation de la région au Conseil des ministres et pour les relations avec le maire de Québec, Bruno Marchand. 

De son côté, la Coalition Avenir Québec (CAQ) subit une défaite cuisante en ne faisant élire aucun député, tandis que le Parti conservateur du Québec et le Parti libéral du Québec réalisent des gains significatifs.

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