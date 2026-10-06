Les influenceurs et la politique

Lors de la campagne électorale, plusieurs personnalités et créateurs de contenu ont tenté d'avoir un impact politique, avec des résultats plutôt mitigés.

C'est le cas notamment du candidat libéral et influenceur Farnell Morisset dans Tashereau, qui a terminé troisième derrière Québec solidaire et le Parti québécois.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux, Frédéric Labelle, à ce sujet, mardi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

De son côté, l'homme d'affaires et créateur de contenu Olivier Primeau, recruté par la Coalition avenir Québec (CAQ) comme soutien stratégique, a suscité la controverse en avouant des convictions conservatrices tout en faisant la promotion de la CAQ.

Malgré sa communauté d'un million d'abonnés sur ses différentes plateformes, son appui n'a pas suffi à faire tourner le vent en faveur du parti de Christine Fréchette.