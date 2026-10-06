Élection d'un gouvernement péquiste minoritaire, baisse de taxes promises et changements majeurs chez Desjardins: qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour votre portefeuille?
De la réduction de la TVQ sur l'essence et les produits usagés à la création d'une passe mobilité, découvrez quelles promesses financières pourraient voir le jour.
Écoutez Marc-André Sabourin, chroniqueur spécialisé en finances personnelles, faire la lumière sur les mesures qui toucheront directement votre quotidien, mardi à L'Instinct Marie-Eve.
Autre sujet abordé
- Interruptions de services temporaires prévues sur les cartes de crédit Desjardins du 12 au 20 octobre.
«Le Parti québécois a mis de l'avant pendant la campagne plusieurs promesses qui vont avoir un impact direct sur vos finances personnelles, sur la quantité d'argent que vous allez avoir dans vos poches à la fin du mois.»