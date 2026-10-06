Élection d'un gouvernement péquiste minoritaire, baisse de taxes promises et changements majeurs chez Desjardins: qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour votre portefeuille?

De la réduction de la TVQ sur l'essence et les produits usagés à la création d'une passe mobilité, découvrez quelles promesses financières pourraient voir le jour.

Écoutez Marc-André Sabourin, chroniqueur spécialisé en finances personnelles, faire la lumière sur les mesures qui toucheront directement votre quotidien, mardi à L'Instinct Marie-Eve.

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