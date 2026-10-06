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Réduction de la TVQ

Élections et finances: ce que le gouvernement péquiste change pour vous

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 6 octobre 2026 11:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Marc-André Sabourin
Marc-André Sabourin
Élections et finances: ce que le gouvernement péquiste change pour vous
Marc-André Sabourin / Cogeco Média

Élection d'un gouvernement péquiste minoritaire, baisse de taxes promises et changements majeurs chez Desjardins: qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour votre portefeuille?

De la réduction de la TVQ sur l'essence et les produits usagés à la création d'une passe mobilité, découvrez quelles promesses financières pourraient voir le jour. 

Écoutez Marc-André Sabourin, chroniqueur spécialisé en finances personnelles, faire la lumière sur les mesures qui toucheront directement votre quotidien, mardi à L'Instinct Marie-Eve

Autre sujet abordé

  • Interruptions de services temporaires prévues sur les cartes de crédit Desjardins du 12 au 20 octobre. 

«Le Parti québécois a mis de l'avant pendant la campagne plusieurs promesses qui vont avoir un impact direct sur vos finances personnelles, sur la quantité d'argent que vous allez avoir dans vos poches à la fin du mois.»

Marc-André Sabourin

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