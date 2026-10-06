La formation d'Éric Duhaime n'aime pas le tramway

Au lendemain des élections, le maire de Québec, Bruno Marchand, doit composer avec une nouvelle réalité politique dans la capitale, où aucun député du Parti québécois - le parti qui forme le gouvernement - n'a été élu dans la région.

En raison de l'arrivée de plusieurs députés conservateurs opposés au projet de tramway dans la capitale nationale, le maire Marchand est-il inquiet?

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, commenter le résultat des élections provinciales, mardi, à Lagacé le matin.