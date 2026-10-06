Choc et détresse psychologique

Au lendemain des élections où aucun candidat de la Coalition Avenir Québec n'a été élu, la défaite laisse de nombreux députés, ministres et employés politiques devant le vide et la perte de leur emploi.

Ancienne députée libérale de Soulanges et ministre déléguée à la Santé défaite en 2018, Lucie Charlebois se remémore le choc brutal, le sentiment d'inutilité et la dépression dans laquelle elle a sombré après sa défaillance électorale.

Écoutez l'ancienne députée et ministre libérale Lucie Charlebois, à ce sujet, mardi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.

L'ancienne ministre confie avoir vécu un profond sentiment de culpabilité envers ses employés, en plus d'avoir perdu l'équilibre physique et mental en raison du surmenage accumulé en politique.