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Choc et détresse psychologique

L'envers de la défaite électorale: «On est des humains, on est pas des machines»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 6 octobre 2026 11:34

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L'envers de la défaite électorale: «On est des humains, on est pas des machines»
Lucie Charlebois à été députée libérale de Soulanges de 2003 à 2018 et ex-ministre déléguée à la Santé de 2014 à 2018. / La Presse Canadienne/Jacques Boissinot

Au lendemain des élections où aucun candidat de la Coalition Avenir Québec n'a été élu, la défaite laisse de nombreux députés, ministres et employés politiques devant le vide et la perte de leur emploi.

Ancienne députée libérale de Soulanges et ministre déléguée à la Santé défaite en 2018, Lucie Charlebois se remémore le choc brutal, le sentiment d'inutilité et la dépression dans laquelle elle a sombré après sa défaillance électorale.

Écoutez l'ancienne députée et ministre libérale Lucie Charlebois, à ce sujet, mardi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.

L'ancienne ministre confie avoir vécu un profond sentiment de culpabilité envers ses employés, en plus d'avoir perdu l'équilibre physique et mental en raison du surmenage accumulé en politique.

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