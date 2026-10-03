Campagne électorale au Québec

Malgré le contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis et les efforts d'une bonne partie des Québécois pour acheter local, les partis politiques ont dépensé des centaines de milliers de dollars en publicités sur Meta durant la campagne électorale, révèle une enquête du Journal de Montréal.

La somme totale s’élève à plus de 455 000 $, et Québec solidaire, qui a investi 147 039 $ en publicité sur les plateformes du géant américain, se trouve au sommet de la liste des plus dépensiers dans ce secteur.

Écoutez Philippe Gendreau, auteur de GAFAM : le monstre à 5 têtes, publié dans la collection Radar d’Écosociété, une collection pour adolescents, aborder le sujet samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.