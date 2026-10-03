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Campagne électorale au Québec

Les partis ont investi 455 000$ sur Meta: «On est pris dans le piège des GAFAM»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 3 octobre 2026 08:33

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Les partis ont investi 455 000$ sur Meta: «On est pris dans le piège des GAFAM»
Malgré le contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis et les efforts d'une bonne partie des Québécois pour acheter local, les partis politiques ont dépensé des centaines de milliers de dollars en publicités sur Meta durant la campagne électorale, révèle une enquête du Journal de Montréal. / Photo Agency / Adobe Stock

Malgré le contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis et les efforts d'une bonne partie des Québécois pour acheter local, les partis politiques ont dépensé des centaines de milliers de dollars en publicités sur Meta durant la campagne électorale, révèle une enquête du Journal de Montréal.

La somme totale s’élève à plus de 455 000 $, et Québec solidaire, qui a investi 147 039 $ en publicité sur les plateformes du géant américain, se trouve au sommet de la liste des plus dépensiers dans ce secteur.

Écoutez Philippe Gendreau, auteur de GAFAM : le monstre à 5 têtes, publié dans la collection Radar d’Écosociété, une collection pour adolescents, aborder le sujet samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«On est encore pris dans le piège des GAFAM. Ils se sont créé des espaces indispensables aujourd'hui. Alors, même si on a des principes, même si la politique semble aussi nous inviter à faire des choix réfléchis par rapport aux produits américains, on continue à financer des entreprises américaines, qui dévorent le marché publicitaire, qui affaiblissent les médias québécois.»

Philippe Gendreau

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