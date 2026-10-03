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Chronique du ministère des Transports

Quelles seront les entraves routières de la fin de semaine?

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 3 octobre 2026 07:48

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Quelles seront les entraves routières de la fin de semaine?
Denis Lévesque / Cogeco Média

Écoutez Nicolas Vigneault du ministère des Transports faire le point sur les entraves routières de la fin de semaine, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque. 

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