Patrice Godin au segment J'en reviens pas

Chaque dimanche lors du segment J'en reviens pas, l'animateur Denis Lévesque reçoit à son micro une personnalité connue pour qu'elle s'exprime sur un sujet marquant de l'actualité.

Cette semaine, l'équipe de Signé Lévesque reçoit l'acteur, écrivain et pompier forestier Patrice Godin, qui vient de publier le livre Renards.

Écoutez celui aux multiples occupations s'exprimer sur le scandale lié à Thélyson Orélien, accusé d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour son roman C'était ça ou mourir.