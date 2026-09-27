 Aller au contenu
Patrice Godin au segment J'en reviens pas

Scandale lié à Thélyson Orélien: «Ces questions méritent un pas de recul»

par 98.5

0:00
8:20

Entendu dans

Signé Lévesque

le 27 septembre 2026 10:59

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Scandale lié à Thélyson Orélien: «Ces questions méritent un pas de recul»
Denis Lévesque / Cogeco Média

Chaque dimanche lors du segment J'en reviens pas, l'animateur Denis Lévesque reçoit à son micro une personnalité connue pour qu'elle s'exprime sur un sujet marquant de l'actualité.

Cette semaine, l'équipe de Signé Lévesque reçoit l'acteur, écrivain et pompier forestier Patrice Godin, qui vient de publier le livre Renards.

Écoutez celui aux multiples occupations s'exprimer sur le scandale lié à Thélyson Orélien, accusé d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour son roman C'était ça ou mourir.

«Ce que je trouve terrible dans notre société actuellement, c'est cette espèce de propension tout de suite, quand il y a une nouvelle de ce genre-là, à prendre une équipe. On devient tout de suite à couteaux tirés entre nous, alors que ces questions méritent une réflexion, un pas de recul.»

Patrice Godin

Vous aimerez aussi

Ouverture du vote par anticipation: toujours beaucoup d'électeurs indécis
Signé Lévesque
Ouverture du vote par anticipation: toujours beaucoup d'électeurs indécis
0:00
5:19
«L'idée c'est de revaloriser le plus possible cette école-là» -Simon Boulerice
Signé Lévesque
«L'idée c'est de revaloriser le plus possible cette école-là» -Simon Boulerice
0:00
8:09
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Je crains que Paul St-Pierre Plamondon soit le fossoyeur du Parti québécois»
Rattrapage
Dernier droit électoral: bilan des partis
«Je crains que Paul St-Pierre Plamondon soit le fossoyeur du Parti québécois»
La série À la poursuite du rêve glacé sera de retour pour une saison 2
Rattrapage
Chronique culturelle
La série À la poursuite du rêve glacé sera de retour pour une saison 2
Date limite lundi: quelle sera la liste officielle des joueurs des Canadiens?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Actualités sportives
Date limite lundi: quelle sera la liste officielle des joueurs des Canadiens?
Voyager avec des médicaments: attention aux interdictions strictes à l'étranger
Rattrapage
Chronique voyage
Voyager avec des médicaments: attention aux interdictions strictes à l'étranger
«C'est la première fois qu'on m'honore comme auteur-compositeur» -Roch Voisine
Rattrapage
Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens
«C'est la première fois qu'on m'honore comme auteur-compositeur» -Roch Voisine
Faut-il toujours respecter les dernières volontés d'un défunt?
Rattrapage
Inspiré de l'exemple de Franz Kafka
Faut-il toujours respecter les dernières volontés d'un défunt?
Problème de connectivité en Estrie: un véritable enjeu de sécurité
Rattrapage
Actualités en région
Problème de connectivité en Estrie: un véritable enjeu de sécurité
13 nominations pour Madonna au Video Music Awards
Rattrapage
Chronique culturelle
13 nominations pour Madonna au Video Music Awards
«L'idée c'est de revaloriser le plus possible cette école-là» -Simon Boulerice
Rattrapage
La Semaine pour l'école publique
«L'idée c'est de revaloriser le plus possible cette école-là» -Simon Boulerice
Quels sont les enjeux oubliés de la campagne?
Rattrapage
Élections provinciales
Quels sont les enjeux oubliés de la campagne?
Doigt retrouvé à Trois-Rivières: le résultat d'un triste drame humain
Rattrapage
Précarité extrême
Doigt retrouvé à Trois-Rivières: le résultat d'un triste drame humain
Mirador de Jean-Michel Blais: «C'est de loin son album le plus éclaté»
Rattrapage
4e album en carrière pour le pianiste
Mirador de Jean-Michel Blais: «C'est de loin son album le plus éclaté»
Les Canadiens terminent leur période préparatoire sur une note positive
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Actualités sportives
Les Canadiens terminent leur période préparatoire sur une note positive
Ouverture du vote par anticipation: toujours beaucoup d'électeurs indécis
Rattrapage
Revue de presse
Ouverture du vote par anticipation: toujours beaucoup d'électeurs indécis