Chronique voyage

Alors que voyager avec des médicaments sur soi semble anodin pour bon nombre de citoyens, certaines prescriptions courantes au Québec sont considérées comme des drogues illicites et strictement interdites dans plusieurs pays, comme le Japon ou la Thaïlande.

C'est ce que met en lumière une publication du compte JennandJosh sur TikTok. La mère de famille à l'origine de ce compte a été confrontée à des restrictions sévères en Asie, où certains médicaments pour le TDAH sont considérés comme de la drogue.

Écoutez la chroniqueuse voyage Fadwa Lapierre faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.